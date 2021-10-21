Президент: Уверен, что все зангиланцы приедут и поселятся на родной земле

"Сегодня мы также открыли подстанцию. Мне сообщили, что в советское время общая потребность Зангиланского района в энергии составляла всего 7 мегаватт, так как численность населения была не такой большой".

"Сегодня мы также открыли подстанцию. Мне сообщили, что в советское время общая потребность Зангиланского района в энергии составляла всего 7 мегаватт, так как численность населения была не такой большой".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

"А сейчас мы построили подстанцию на 50 мегаватт с учетом дальнейшего развития. И того, что население выросло. До оккупации население Зангиланского района составляло чуть более 30 тысяч человек. Сейчас этот показатель составляет уже 45 тысяч, и я уверен, что все зангиланцы приедут и поселятся здесь, в таком прекрасном месте, на родной земле", - сказал глава государства.