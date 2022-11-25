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Президент: Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха

Президент: Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха.
Карабах
25 ноября 2022 г. 11:11
Президент: Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха

Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Село Агалы уже заселено жителями. Оно станет образцовой моделью реконструкции Карабаха. Это будет отражением не только нашего морального долга перед бывшими беженцами, которые пострадали во время оккупации Карабаха. Мы рассматриваем реконструкцию Зангезура и Карабаха как модель реконструкции всей страны", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Ağalı kəndi Qarabağın yenidən qurulmasının nümunəvi modeli olacaq"

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