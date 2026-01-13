Президент: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет
Карабах
- 13 января, 2026
- 18:47
Последние два года, - после антитеррористической операции, с 2023 года по сегодняшний день, во всех этих регионах - в Агдере, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде возрождается жизнь.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар в Агдере.
Подчеркнув, что возвращение переселенцев на другие находившиеся в свое время под оккупацией территории началось пять лет назад, глава государства отметил, что на сегодняшний день размещены уже 73 тысячи человек - как бывшие переселенцы, так и те, кто не был переселенцем, но работает, трудится и получает образование на освобожденных территориях. И с каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет.
