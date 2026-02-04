В Наримановском районе Баку будут перебои в газоснабжении

На двух улицах Наримановского района Баку ожидаются перебои в газоснабжении.

Как сообщили Report в ПО "Азеригаз", перебои связаны с проведением ремонтно-монтажных работ.

В связи с этим с 10:00 подача газа будет приостановлена на улицах Х.Улутюрка и М.Нариманова Наримановского района Баку.