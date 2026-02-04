Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    SOCAR огласила планы по бурению в 2026 году

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 09:43
    SOCAR огласила планы по бурению в 2026 году

    В Азербайджане планируется бурение более 80 новых скважин в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по бурению Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Upstream Operations Management Фарид Умудлу в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

    По его словам, ежегодно они реализуют программу геологоразведки, открывая по 2–3 новых объекта, преимущественно на шельфе.

    "В Каспийском регионе, в Азербайджане, мы управляем примерно 30 наземными и морскими активами. Только в этом году мы планируем пробурить 80 новых скважин и провести более 500 геолого-технических мероприятий [капитальный ремонт скважин - ред.]. Это масштабная операционная деятельность для Азербайджана. Параллельно мы ведем разработку на более чем 20 месторождениях, что накладывает на нас огромную ответственность", - заявил Ф. Умудлу.

    Менеджер добавил, что в настоящее время компания намерена создать центр мониторинга в режиме реального времени для отслеживания процессов по скважинам.

    SOCAR
    SOCAR 2026-cı il üçün qazma ilə bağlı planlarını açıqlayıb
    SOCAR reveals drilling plans for 2026
    Ты - Король

    Последние новости

    11:04

    Обнародована новая структура внешнего госдолга Азербайджана

    Финансы
    11:03

    Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    10:59

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человек

    Другие страны
    10:58

    Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВП

    Финансы
    10:50

    Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в год

    Другие страны
    10:49

    BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

    Энергетика
    10:46

    Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонта

    Инфраструктура
    10:44

    В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданам

    Социальная защита
    10:41

    ЦБА сообщил о снижении среднедневного уровня AZIR в январе

    Финансы
    Лента новостей