SOCAR огласила планы по бурению в 2026 году

В Азербайджане планируется бурение более 80 новых скважин в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по бурению Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Upstream Operations Management Фарид Умудлу в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

По его словам, ежегодно они реализуют программу геологоразведки, открывая по 2–3 новых объекта, преимущественно на шельфе.

"В Каспийском регионе, в Азербайджане, мы управляем примерно 30 наземными и морскими активами. Только в этом году мы планируем пробурить 80 новых скважин и провести более 500 геолого-технических мероприятий [капитальный ремонт скважин - ред.]. Это масштабная операционная деятельность для Азербайджана. Параллельно мы ведем разработку на более чем 20 месторождениях, что накладывает на нас огромную ответственность", - заявил Ф. Умудлу.

Менеджер добавил, что в настоящее время компания намерена создать центр мониторинга в режиме реального времени для отслеживания процессов по скважинам.