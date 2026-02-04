В Азербайджане наблюдается метель

В Азербайджане, в частности на Абшеронском полуострове, дует сильный северо-западный ветер, наблюдается метель. В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость ветра достигает 28 м/с.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, в настоящее время погодные условия на территории страны формируются под воздействием сложных синоптических процессов.

"Холодные арктические и сибирские воздушные массы, поступающие на территорию страны с северо-западного направления начиная с вечерних часов 3 февраля, стали причиной резкого понижения температуры и усиления ветра. В то же время под влиянием влажного средиземноморского циклона увеличилась облачность, наблюдаются дожди, местами мокрый снег и снег. В результате взаимодействия воздушных масс, обладающих различными характеристиками, повысился градиент атмосферного давления, наблюдается нестабильность", - отметила она.

По словам Аббасовой, ветреная погода сохранится до утра 5 февраля, а в ночь с 4 на 5 февраля в некоторых районах Абшеронского полуострова дороги вероятно обледенеют. "В то же время в регионах продолжатся интенсивные осадки, в основном в горных и предгорных районах дороги покроются льдом", - добавила она.