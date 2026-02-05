Трамп поддержал премьера Такаити накануне парламентских выборов в Японии

Президент США Дональд Трамп в преддверии парламентских выборов в Японии выразил поддержку действующему премьер-министру Санаэ Такаити.

Как передает Report, соотвутствующую публикацию он сдела в соцсети Truth Social.

"Великая страна Япония проводит очень важные парламентские выборы в воскресенье, 8 февраля 2026 года. Премьер-министр Санаэ Такаити уже зарекомендовала себя как сильный, влиятельный и мудрый лидер, который искренне любит свою страну. Такаити - это та, кто заслуживает мощного признания за работу, которую выполняют она и ее коалиция, и поэтому, как президент США, я имею честь выразить полную и абсолютную поддержку ей и тому, что представляет ее высокоуважаемая коалиция. Она не подведет народ Японии!", - написал Трамп.

Американский лидер также добавил, что с нетерпением ожидает визита Такаити в Белый дом, запланированный на 19 марта. "Во время моего визита в Японию я и все мои представители были чрезвычайно впечатлены ею. Помимо вопросов национальной безопасности, Соединенные Штаты и Япония тесно сотрудничали над заключением очень существенного торгового соглашения, которое весьма выгодно для обеих стран", - подчеркнул он.