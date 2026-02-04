Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Талех Кязымов: Некоторые эксперты создают ажиотаж вокруг курса маната

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 13:26
    Талех Кязымов: Некоторые эксперты создают ажиотаж вокруг курса маната

    В Азербайджане изменение курса маната по отношению к инвалютам в ближайшее время не ожидается.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

    По его словам, некоторые эксперты создают искусственный ажиотаж вокруг обменного курса.

    "Давайте посмотрим на прогнозы. Прогноз по счету текущих операций (СТО) платежного баланса положительный как на этот, так и на следующий год (до $3 млрд в год). Если цена нефти на мировом рынке будет около $64-65, это приемлемо как с точки зрения счета текущих операций, так и в отношении расходов госбюджета. Другими словами, мы не видим здесь никаких проблем. Удешевление нефти на $10 не оказывает большого влияния на экономику, речь идет примерно о 300 млн манатов. А для СТО даже цена в $55 позволяет достичь профицита", - отметил он.

