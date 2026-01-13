İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Dövlət başçısı: Hər ay Qarabağa qayıdan vətəndaşların sayı artır

    Qarabağ
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:23
    Dövlət başçısı: Hər ay Qarabağa qayıdan vətəndaşların sayı artır

    Son iki il ərzində, - antiterror əməliyyatından sonra, - 2023-cü ildən bu yana bütün bu bölgələrdə - Ağdərədə, Xocalıda, Xankəndidə, Xocavənddə həyat bərpa edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşdə bildirib.

    Beş il bundan əvvəl vaxtilə işğal altında olmuş digər ərazilərə köçkünlərin qayıtmağa başladıqlarını vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib ki, bu gün artıq 73 min insan - həm keçmiş köçkün, həm də ki, köçkün olmayan, amma azad edilmiş ərazilərdə işləyənlər, çalışanlar, oxuyanlar yerləşiblər və hər ay Qarabağa qayıdan vətəndaşların sayı artır.

    İlham Əliyev Qarabağ qayıdış Ağdərə
    Президент: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет
    President: Number of citizens returning to Garabagh increases every month

