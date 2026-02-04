В Японии в результате последствий сильных снегопадов погибли 35 человек

В результате последствий сильных снегопадов в Японии погибли 35 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TBS со ссылкой на данные местных властей.

Среди погибших - упавшие с крыш во время их уборки от снега, пожилые люди, умершие от перенапряжения при расчистке дорог и дворов. В префектуре Ниигата на побережье Японского моря один из местных жителей был раздавлен обломками собственного дома, рухнувшего под тяжестью снега.

Власти во многих районах не успевают расчищать дороги, на которых образовались огромные автомобильные пробки.

Кроме того, три дня подряд закрыты начальные и средние школы в некоторых районах.