İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Yaponiyada güclü qar 35 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 10:14
    Yaponiyada güclü qar 35 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Yaponiyada güclü qar 35 nəfərin ölümünə səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TBS telekanalı yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

    Ölənlər arasında qarı təmizləyərkən damdan yıxılanlar və s. var. Bundan əlavə, Niiqata prefekturasında yerli sakinlərdən biri öz evinin dağıntıları altında qalaraq əzilib.

    Məlumata görə, bəzi rayonlarda məktəblər günlərdir bağlıdır.

    Yaponiya qar yağması
    В Японии в результате последствий сильных снегопадов погибли 35 человек

    Son xəbərlər

    10:45

    9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:44

    "Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    10:44

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    10:38

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:37
    Foto

    Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    10:35

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıb

    Futbol
    10:35

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:33
    Foto
    Video

    Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    10:30

    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti