Yaponiyada güclü qar 35 nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 10:14
Yaponiyada güclü qar 35 nəfərin ölümünə səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TBS telekanalı yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.
Ölənlər arasında qarı təmizləyərkən damdan yıxılanlar və s. var. Bundan əlavə, Niiqata prefekturasında yerli sakinlərdən biri öz evinin dağıntıları altında qalaraq əzilib.
Məlumata görə, bəzi rayonlarda məktəblər günlərdir bağlıdır.
Son xəbərlər
10:45
9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:44
"Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
10:44
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
10:38
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:37
Foto
Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıbHadisə
10:35
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıbFutbol
10:35
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:33
Foto
Video
Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
10:30