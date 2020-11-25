Президент: при изгнании из Шуши враг вывел из строя пролегающий водопровод

"Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага"

"Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику. Уже предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно. То есть, все эти работы будут проводиться планомерно, и граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе".

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

"Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага", - добавил глава государства.