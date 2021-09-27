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Президент: Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ

Президент: Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ "Дорогие соотечественники, в День памяти еще раз склоняю голову перед памятью всех наших шехидов, шехидов Первой и Второй карабахских войн, да упокоит Аллах их души. Хочу сказать их близким и родственникам: я говорил, что их кровь не останется на земле, т
Карабах
27 сентября 2021 г. 10:45
Президент: Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ
Ильхам Алиев

"Дорогие соотечественники, в День памяти еще раз склоняю голову перед памятью всех наших шехидов, шехидов Первой и Второй карабахских войн, да упокоит Аллах их души. Хочу сказать их близким и родственникам: я говорил, что их кровь не останется на земле, так и случилось".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Мы отомстили за них! Я говорил, что мы отомстим за них на поле боя, так и случилось. Отважные солдаты и офицеры, подарившие нам эту победу, - источник нашей гордости. Их героизм, отвага, самоотверженность стали уже эпосом.

Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ, будем отстраивать, восстанавливать освобожденные земли. На эти земли уже возвращается жизнь, люди. Наша главная задача сегодня - обеспечить это возвращение в самые короткие сроки. Хочу завершить свое обращение словами, ставшими неотъемлемой частью нашей Победы: Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: From now on, we will live as a victorious country, a victorious people
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Müraciətimi Qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm: Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!"

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