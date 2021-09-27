Президент: Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ

"Дорогие соотечественники, в День памяти еще раз склоняю голову перед памятью всех наших шехидов, шехидов Первой и Второй карабахских войн, да упокоит Аллах их души. Хочу сказать их близким и родственникам: я говорил, что их кровь не останется на земле, т

"Дорогие соотечественники, в День памяти еще раз склоняю голову перед памятью всех наших шехидов, шехидов Первой и Второй карабахских войн, да упокоит Аллах их души. Хочу сказать их близким и родственникам: я говорил, что их кровь не останется на земле, так и случилось".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Мы отомстили за них! Я говорил, что мы отомстим за них на поле боя, так и случилось. Отважные солдаты и офицеры, подарившие нам эту победу, - источник нашей гордости. Их героизм, отвага, самоотверженность стали уже эпосом.

Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ, будем отстраивать, восстанавливать освобожденные земли. На эти земли уже возвращается жизнь, люди. Наша главная задача сегодня - обеспечить это возвращение в самые короткие сроки. Хочу завершить свое обращение словами, ставшими неотъемлемой частью нашей Победы: Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!", - подчеркнул глава государства.