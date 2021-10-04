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Президент: Неслучайно в армянской армии было более десяти тысяч дезертиров

Президент: Неслучайно в армянской армии было более десяти тысяч дезертиров "Конечно, армянская армия, их личный состав находились в глубоком морально-психологическом потрясении. Они были напуганы, и, конечно, в более поздний период - с 3 октября до последних минут войны - армянская армия находилась в страхе. Не случайно, что в а
Карабах
4 октября 2021 г. 12:12
Президент: Неслучайно в армянской армии было более десяти тысяч дезертиров

"Конечно, армянская армия, их личный состав находились в глубоком морально-психологическом потрясении. Они были напуганы, и, конечно, в более поздний период - с 3 октября до последних минут войны - армянская армия находилась в страхе. Не случайно, что в армии Армении было более десяти тысяч дезертиров. Они понимали, что не могут противостоять нам. Они видели, что их власть лжет им, посылая на смерть. Проводит бессмысленные операции, в результате которых личный состав вооруженных сил Армении фактически становится жертвой. Армия с десятью тысячью дезертирами, конечно, не могла устоять".

Как сообщает Report, об этом 3 октября президент Ильхам Алиев заявил на церемонии поднятия Государственного флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan ordusunda on mindən çox fərari olub"

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