Президент: Неслучайно в армянской армии было более десяти тысяч дезертиров

"Конечно, армянская армия, их личный состав находились в глубоком морально-психологическом потрясении. Они были напуганы, и, конечно, в более поздний период - с 3 октября до последних минут войны - армянская армия находилась в страхе. Не случайно, что в а

"Конечно, армянская армия, их личный состав находились в глубоком морально-психологическом потрясении. Они были напуганы, и, конечно, в более поздний период - с 3 октября до последних минут войны - армянская армия находилась в страхе. Не случайно, что в армии Армении было более десяти тысяч дезертиров. Они понимали, что не могут противостоять нам. Они видели, что их власть лжет им, посылая на смерть. Проводит бессмысленные операции, в результате которых личный состав вооруженных сил Армении фактически становится жертвой. Армия с десятью тысячью дезертирами, конечно, не могла устоять".

Как сообщает Report, об этом 3 октября президент Ильхам Алиев заявил на церемонии поднятия Государственного флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района Азербайджана.