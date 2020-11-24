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Президент: Многие члены Движения неприсоединения знают Азербайджан как сильную страну

Президент: Многие члены Движения неприсоединения знают Азербайджан как сильную страну Сегодня мы председательствуем не только в Движении неприсоединения, но и в Совете сотрудничества тюркоязычных государств
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:49
Президент: Многие члены Движения неприсоединения знают Азербайджан как сильную страну

"Мы – страна, председательствующая в Движении неприсоединения, в период председательства во втором по величине после ООН институте – Движении неприсоединения также сохраняли данный вопрос в центре внимания. Сегодня Азербайджан председательствует в организации, объединяющей 120 стран. В прошлом году состоялся Саммит".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Сегодня азербайджанский народ еще раз видит, какое большое значение это имело, потому что в период второй Карабахской войны были предприняты попытки принятия в ООН, Советом Безопасности ООН новой резолюции. Если бы эта резолюция была принята, она, конечно, не смогла бы остановить нас, но могла бы создать ненужную картину. Именно страны-члены Движения неприсоединения не позволили принять эту резолюцию, поддержали нас. И я выразил им признательность, сказал, что они мужественно стояли за нами. Хотя крупные государства оказывали на них давление.

Многие члены Движения неприсоединения знают Азербайджан как независимую, сильную страну, которая также готова защитить их. В период пандемии мы оказали гуманитарную финансовую помощь более чем 30 странам, в том числе по линии Всемирной организации здравоохранения - особую помощь Движению неприсоединения. Вся проделанная работа дала свой эффект. Нам удалось получить необходимую международную поддержку в главном для нас вопросе – армяно-азербайджанском нагорно-карабахском вопросе. Сегодня мы председательствуем не только в Движении неприсоединения, но и в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Наш международный авторитет достаточно высок, и это сыграло особую роль в урегулировании конфликта", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qoşulmama Hərəkatının bir çox üzvləri Azərbaycanı güclü ölkə kimi tanıyır"

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