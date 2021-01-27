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Президент: Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу

Президент: Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу "В связи с охраной Шуши даны соответствующие указания. Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу, контролируют и будут контролировать прилегающие высоты"
Карабах
27 января 2021 г. 14:54
Президент: Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу

"В связи с охраной Шуши даны соответствующие указания. Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу, контролируют и будут контролировать прилегающие высоты".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"В Шуше создана комендатура, а сейчас создается институт гражданского управления. Еще раз хочу сказать, что вам оказано большое доверие, потому что Шуша занимает особое место в истории Азербайджана, и восстановление, возрождение Шуши – наше общее дело. Конечно, вся работа должна проводиться планомерно, необходимо сохранить исторический облик Шуши, нельзя допускать каких-либо чуждых Шуше строений. Некоторое время назад я командировал в Шушу большую группу специалистов. Вы тоже находились среди них и ознакомились с ситуацией. Эта группа несколько дней оставалась в Шуше, все проинспектировала, проанализировала и доложила мне. Восстановление Шуши будет вестись на основе этого", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan hərbçiləri Şuşanı qoruyurlar, ətraf yüksəklikləri nəzarətdə saxlayırlar"

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