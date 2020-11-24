О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу

Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу В армянской армии более 10 тысяч дезертиров, и их было бы еще больше
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:44
Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу
0 : 00
0 : 00

"В своих многочисленных интервью и обращениях к народу, можно сказать, с первых дней войны, я говорил, - все это можно поднять, все задокументировано, - пусть нам назовут дату. Я сказал, Пашинян, лично ты сам, не твой министр иностранных дел и не министр обороны, которых выгнали с работы из-за этого поражения, а ты сам, Пашинян, должен назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Если бы он послушался меня, то сегодня не был бы в таком позорном положении. Могу сказать с абсолютной уверенностью, что мы и так освободили бы наши оккупированные земли. Но враг считал, что ему кто-то поможет. Считал, что все его покровители придут и будут воевать с нами вместо него. Он ошибся, допустил большую ошибку. После освобождения на поле боя Физули, Джабраила, Гадрута, Зангилана, Губадлы, Шуши, Суговушана, большой части Ходжавендского района враг упал на колени, и сегодня он на коленях. Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу. Мы доказали всему миру, что их легенды, мифы – все это пустяк.

В армянской армии более 10 тысяч дезертиров, и их было бы еще больше. Если бы мы провели планируемую операцию на Агдам, тогда тысячи армянских военнослужащих стали бы или дезертирами, или же были бы уничтожены. Мы показали, что воинственным народом является азербайджанский народ. Мы показали, что никогда не смиримся с этой оккупацией. Пусть они посмотрят мои выступления, за последние 17 лет я, может быть, тысячу раз говорил, что мы не смиримся с этой оккупацией. Они считали, что вечно будут удерживать наши земли под оккупацией. Потому что потратившие столько средств, построившие здесь, в Физули, Джабраиле столько укреплений, хотели и этого. Несколько дней шли ожесточенные бои за село Солтанлы Джабраильского района. Там были такие укрепления, которых, может быть, не было и в мире. Почему? Не хотели выходить. Считали, что осядут там навечно. Хотели арменизировать", - добавил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Əgər Paşinyan mənim sözümə qulaq assaydı, indi belə rəzil durumda olmazdı"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Вспоминая поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Вспоминая поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi