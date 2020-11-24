Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу

В армянской армии более 10 тысяч дезертиров, и их было бы еще больше

"В своих многочисленных интервью и обращениях к народу, можно сказать, с первых дней войны, я говорил, - все это можно поднять, все задокументировано, - пусть нам назовут дату. Я сказал, Пашинян, лично ты сам, не твой министр иностранных дел и не министр обороны, которых выгнали с работы из-за этого поражения, а ты сам, Пашинян, должен назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Если бы он послушался меня, то сегодня не был бы в таком позорном положении. Могу сказать с абсолютной уверенностью, что мы и так освободили бы наши оккупированные земли. Но враг считал, что ему кто-то поможет. Считал, что все его покровители придут и будут воевать с нами вместо него. Он ошибся, допустил большую ошибку. После освобождения на поле боя Физули, Джабраила, Гадрута, Зангилана, Губадлы, Шуши, Суговушана, большой части Ходжавендского района враг упал на колени, и сегодня он на коленях. Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу. Мы доказали всему миру, что их легенды, мифы – все это пустяк.

В армянской армии более 10 тысяч дезертиров, и их было бы еще больше. Если бы мы провели планируемую операцию на Агдам, тогда тысячи армянских военнослужащих стали бы или дезертирами, или же были бы уничтожены. Мы показали, что воинственным народом является азербайджанский народ. Мы показали, что никогда не смиримся с этой оккупацией. Пусть они посмотрят мои выступления, за последние 17 лет я, может быть, тысячу раз говорил, что мы не смиримся с этой оккупацией. Они считали, что вечно будут удерживать наши земли под оккупацией. Потому что потратившие столько средств, построившие здесь, в Физули, Джабраиле столько укреплений, хотели и этого. Несколько дней шли ожесточенные бои за село Солтанлы Джабраильского района. Там были такие укрепления, которых, может быть, не было и в мире. Почему? Не хотели выходить. Считали, что осядут там навечно. Хотели арменизировать", - добавил глава государства.