Представители иностранного дипкорпуса в Азербайджане отправились в Лачын
- 02 мая, 2026
- 10:56
Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса отправились в Лачын.
Как передает корреспондент Report из города Лачын, дипломаты ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, а также посетят открывшиеся предприятия и музеи.
В рамках визита планируется ознакомление с деятельностью швейной, мебельной и обувной фабрик, предприятий по производству эфирных масел и животноводческих предприятий, функционирующих в агропромышленном парке Zerti Aqro в Лачыне, а также с деятельностью тепличных и питомниковых комплексов.
Также предусмотрено посещение дипломатами комплекса отдыха "Лачын".
Состоявшаяся поездка является 21-м по счету визитом представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории.
Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.