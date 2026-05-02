    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 10:56
    Представители иностранного дипкорпуса в Азербайджане отправились в Лачын

    Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса отправились в Лачын.

    Как передает корреспондент Report из города Лачын, дипломаты ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, а также посетят открывшиеся предприятия и музеи.

    В рамках визита планируется ознакомление с деятельностью швейной, мебельной и обувной фабрик, предприятий по производству эфирных масел и животноводческих предприятий, функционирующих в агропромышленном парке Zerti Aqro в Лачыне, а также с деятельностью тепличных и питомниковых комплексов.

    Также предусмотрено посещение дипломатами комплекса отдыха "Лачын".

    Состоявшаяся поездка является 21-м по счету визитом представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

