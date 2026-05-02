    Diplomatik korpusun nümayəndələri Laçına yola düşüb

    • 02 may, 2026
    • 10:52
    Diplomatik korpusun nümayəndələri Laçına yola düşüb

    Diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına təşkil edilən səfərin ikinci günündə Laçın rayonuna yola düşüblər.

    "Report"un bölgəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Laçın şəhərində yerləşən "Zerti Aqro Sənaye Parkı"nda fəaliyyət göstərən tikiş, mebel və ayaqqabı fabrikləri, efir yağları istehsalı və heyvan saxlama müəssisələri, eləcə də istixana və fidanlıq komplekslərinin fəaliyyəti ilə tanışlıq planlaşdırılır.

    Diplomatların "Laçın" İstirahət Kompleksini ziyarəti də nəzərdə tutulur.

    Qeyd edək ki, baş tutan bu səfər işğaldan azad olunmuş ərazilərə diplomatik korpus nümayəndələrinin sayca 21-ci səfəridir.

    Bu cür səfərlər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələrin miqyasını və əldə olunan nəticələr barədə obyektiv təsəvvür formalaşdırmaq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Diplomatik korpus Laçın Diplomatik nümayəndəliklər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
    Представители иностранного дипкорпуса в Азербайджане отправились в Лачын
    Reps of foreign diplomatic corps in Azerbaijan leave for Lachin

