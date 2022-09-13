Председатель ОБСЕ: Прогресс между Азербайджаном и Арменией не должен быть растрачен впустую

"Прогресс, достигнутый до сих пор между Азербайджаном и Арменией дипломатическим путем, не должен быть растрачен впустую".
Как передает Report, об этом сказал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"За последние полтора года был достигнут прогресс в плане продолжения работы над мирным договором", - сказал он, добавив, что подобные ситуации ставят под угрозу достигнутый прогресс и подвергают риску бесчисленные жизни.
В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид отметила, что опираясь на многолетний опыт и экспертные знания, ОБСЕ готов оказать помощь: "Мы все разделяем общую цель достижения устойчивого мира и процветания в регионе".