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Председатель ОБСЕ: Прогресс между Азербайджаном и Арменией не должен быть растрачен впустую

Председатель ОБСЕ: Прогресс между Азербайджаном и Арменией не должен быть растрачен впустую "Прогресс, достигнутый до сих пор между Азербайджаном и Арменией дипломатическим путем, не должен быть растрачен впустую".
Карабах
13 сентября 2022 г. 18:59
Председатель ОБСЕ: Прогресс между Азербайджаном и Арменией не должен быть растрачен впустую

"Прогресс, достигнутый до сих пор между Азербайджаном и Арменией дипломатическим путем, не должен быть растрачен впустую".

Как передает Report, об этом сказал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"За последние полтора года был достигнут прогресс в плане продолжения работы над мирным договором", - сказал он, добавив, что подобные ситуации ставят под угрозу достигнутый прогресс и подвергают риску бесчисленные жизни.

В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид отметила, что опираясь на многолетний опыт и экспертные знания, ОБСЕ готов оказать помощь: "Мы все разделяем общую цель достижения устойчивого мира и процветания в регионе".

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Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri: “Azərbaycanla Ermənistan arasında irəliləyiş boşa getməməlidir”
Версия на английском языке OSCE: Progress between Azerbaijan & Armenia must not be squandered

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