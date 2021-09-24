Председатель комиссии ОИС: В Агдаме разрушены памятники культурного и религиозного наследия

"Мы благодарны правительству Азербайджана за разработку специального плана по восстановлению памятников культурного и религиозного наследия, разрушенных во время армянской оккупации. В ближайшее время начнется процесс их восстановления".

"Мы благодарны правительству Азербайджана за разработку специального плана по восстановлению памятников культурного и религиозного наследия, разрушенных во время армянской оккупации. В ближайшее время начнется процесс их восстановления".

Об этом Report сказал председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Саид Мохамед Абдулла Омайр Альгфели.

Он отметил, что поездка в Агдам - это первый визит комиссии в рамках оценочной миссии: "То, что мы наблюдаем на территориях, которые мы посетили в рамках визита, вызывает глубокое сожаление. Разрушение культурных и религиозных объектов и другие совершенные здесь преступления являются грубым нарушением фундаментальных прав человека. Наши наблюдения дают основание заявлять, что культурные, религиозные памятники в Агдаме были варварски разрушены. Это еще раз демонстрирует то, как война сказывается на нарушении прав человека".

"Приехав в Агдам, мы увидели разрушенные села, поселки. Мы стали свидетелями того, как много ущерба было нанесено имущественным правам граждан. Сложно представить сколько потрясений пережили вынужденные переселенцы, изгнанные армянами с этих земель", - сказал председатель комиссии.