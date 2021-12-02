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Посол Израиля: Хотим видеть устойчивый мир в регионе Южного Кавказа

Посол Израиля: Хотим видеть устойчивый мир в регионе Южного Кавказа Израиль является партнером Азербайджана в вопросе восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.
Карабах
2 декабря 2021 г. 17:06
Посол Израиля: Хотим видеть устойчивый мир в регионе Южного Кавказа

Израиль является партнером Азербайджана в вопросе восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на пресс-конференции.

Посол отметил, что уже неоднократно совершал поездки на освобожденные территории, в том числе провел встречу со спецпредставителем президента Эмином Гусейновым в Агдаме, в ходе которой были определены возможности для дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

"Мы хотим видеть длительный и устойчивый мир в регионе", - добавил посол.

Д. Дик отметил, что Израиль планирует продолжать реализовывать гуманитарные проекты с Азербайджаном.

"Я очень рад видеть флаги Израиля на окнах домов в Баку, это показывает уровень отношения не только между странами, но и между людьми", - заявил посол.

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Версия на английском языке Envoy: Israel wants to see sustainable peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Corc Dik: "Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülh görmək istərdik"

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