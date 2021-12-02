Посол: Израиль и Азербайджан смогли построить стратегические отношения

Отношения с Азербайджаном прошли проверку в течении 44-дневной войны

За 30 лет с момента установления дипломатического сотрудничества Израиль и Азербайджан смогли построить стратегические отношения.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на пресс-конференции.

По его словам, отношения между странами обладают глубокими корнями и прошли через много испытаний, особенно в течение последних двух лет: "Отношения с Азербайджаном прошли проверку в течение 44-дневной войны".

Дж.Дик отметил, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном развивается по ряду сфер, в том числе здравоохранении.

Посол напомнил, что 30 лет назад Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. По его словам, отношения между странами основаны на более давней истории, чем просто 30 лет, а на территории Азербайджана проживает крупнейшая еврейская община среди всех мусульманских стран.