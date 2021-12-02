О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол: Израиль и Азербайджан смогли построить стратегические отношения

Посол: Израиль и Азербайджан смогли построить стратегические отношения Отношения с Азербайджаном прошли проверку в течении 44-дневной войны
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 16:31
Посол: Израиль и Азербайджан смогли построить стратегические отношения

За 30 лет с момента установления дипломатического сотрудничества Израиль и Азербайджан смогли построить стратегические отношения.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на пресс-конференции.

По его словам, отношения между странами обладают глубокими корнями и прошли через много испытаний, особенно в течение последних двух лет: "Отношения с Азербайджаном прошли проверку в течение 44-дневной войны".

Дж.Дик отметил, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном развивается по ряду сфер, в том числе здравоохранении.

Посол напомнил, что 30 лет назад Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. По его словам, отношения между странами основаны на более давней истории, чем просто 30 лет, а на территории Азербайджана проживает крупнейшая еврейская община среди всех мусульманских стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador: Israel and Azerbaijan succeeded in building strategic relations
Версия на азербайджанском языке Corc Dik: "İsrail ilə Azərbaycan arasında strateji münasibətlər var"

Другие новости из категории

Посол Израиля обозначил основные направления сотрудничества с Азербайджаном
Посол Израиля обозначил основные направления сотрудничества с Азербайджаном
2 декабря 2021 г. 17:18
Замглавы МИД Азербайджана встретился с итальянским коллегой
Замглавы МИД Азербайджана встретился с итальянским коллегой
2 декабря 2021 г. 16:58
Джордж Дик: Заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
Джордж Дик: Заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
2 декабря 2021 г. 16:47
Посол: Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана
Посол: Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана
2 декабря 2021 г. 16:39
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Финляндии
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Финляндии
2 декабря 2021 г. 16:30
Джейхун Байрамов: Есть возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений
Джейхун Байрамов: Есть возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений
2 декабря 2021 г. 16:02
Министр иностранных дел Азербайджана принял участие на заседании СМИД ГУАМ
Министр иностранных дел Азербайджана принял участие на заседании СМИД ГУАМ
2 декабря 2021 г. 15:36
МИД Азербайджана поздравил ОАЭ с Национальным днем
МИД Азербайджана поздравил ОАЭ с Национальным днем
2 декабря 2021 г. 15:25
Хикмет Гаджиев обратился к журналистам: Поменьше ссылайтесь на армянские СМИ
Хикмет Гаджиев обратился к журналистам: Поменьше ссылайтесь на армянские СМИ
2 декабря 2021 г. 14:00
Хикмет Гаджиев: Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна
Хикмет Гаджиев: Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна
2 декабря 2021 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi