Германия реализует в Азербайджане проекты по разминированию.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал в социальной сети "Х".

"Германия полностью поддерживает усилия Азербайджана и Евросоюза в процессе разминирования, в том числе в рамках нашего собственного проекта, который находится в стадии реализации", - написал дипломат.