Səfir: Almaniya Azərbaycanda minatəmizləmə ilə bağlı layihələri dəstəkləyir

Almaniya Azərbaycanda minatəmizləmə ilə bağlı layihələr həyata keçirir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horlemann “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

“Almaniya minatəmizləmə prosesində, o cümlədən həyata keçirilən öz layihəmiz çərçivəsində Azərbaycan və Avropa İttifaqının səylərini tam dəstəkləyir”, - paylaşımda qeyd edilib.