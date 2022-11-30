Посол Германии: Восстановление Карабаха является проектом поколений

Реконструкция Карабаха является проектом поколений.

Реконструкция Карабаха является проектом поколений.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн заявил журналистам.

Он отметил, что одним из основных условий для любых инвестиций является надежность. Так, Карабах, обладает многими возможностями, однако там все еще есть минная опасность. "Разминирование займет много времени, поэтому я думаю, что это должно быть учтено любым инвестором".

Говоря о потенциале Среднего коридора, посол добавил, что странам Южного Кавказа следует улучить свою инфраструктуру, предлагать привлекательные условия для инвесторов, чтобы в полной мере использовать свой потенциал в качестве торгового хаба.

"Германия – часть Евросоюза. Когда я говорю о Германии, я говорю о Европе. Азиатский рынок очень важен для Европы. Здесь много торговли, в основном с востока на запад, но также много и с запада на восток. В прошлом большая часть торговых потоков шла через Россию, сейчас этот показатель снижается, и это новая возможность для стран Южного Кавказа", - отметил посол.