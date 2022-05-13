Посол Франции соболезнует в связи с гибелью жителя Агдама при взрыве боеприпаса

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнование в связи со вчерашней гибелью пастуха в близ Агдама.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью жителя Агдамского района при взрыве боеприпаса.

Как передает Report, об этом посол написал на странице в Twitter.

"Очень жаль слышать о гибели пастуха в результате взрыва боеприпаса близ Агдама накануне", - говорится в публикации.

12 мая занимающийся сельскохозяйственной деятельностью Рашад Бахтияров 1982 года рождения скончался от полученных травм в результате взрыва боеприпаса на территории села Чеменли Агдамского района.

В настоящее время по данному факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.