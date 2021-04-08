После войны 20 человек погибли, подорвавшись на минах, 85 – тяжело ранены

Действия Армении, установившей мины, унесшие человеческую жизнь, являются военным преступлением

"После завершения войны 20 граждан Азербайджана, из которых 9 - гражданские лица, погибли в результате взрыва мин".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Международного фонда Евразийской прессы, член Экономического и Социального Совета ООН в статусе главного консультанта Умуд Мирзоев.

"Еще 85 граждан, из которых 8 – гражданские лица, тяжело ранены. Жизнь 20 жертв мин могла быть спасена. Действия Армении, установившей мины, унесшие человеческую жизнь, являются военным преступлением", - сказал он.