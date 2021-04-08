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После войны 20 человек погибли, подорвавшись на минах, 85 – тяжело ранены

После войны 20 человек погибли, подорвавшись на минах, 85 – тяжело ранены Действия Армении, установившей мины, унесшие человеческую жизнь, являются военным преступлением
Карабах
8 апреля 2021 г. 13:47
После войны 20 человек погибли, подорвавшись на минах, 85 – тяжело ранены
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"После завершения войны 20 граждан Азербайджана, из которых 9 - гражданские лица, погибли в результате взрыва мин".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Международного фонда Евразийской прессы, член Экономического и Социального Совета ООН в статусе главного консультанта Умуд Мирзоев.

"Еще 85 граждан, из которых 8 – гражданские лица, тяжело ранены. Жизнь 20 жертв мин могла быть спасена. Действия Армении, установившей мины, унесшие человеческую жизнь, являются военным преступлением", - сказал он.

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Версия на английском языке Armenian landmines killed 20 Azerbaijanis after 2nd Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Müharibədən sonra 20 nəfər minaya düşərək ölüb, 85-i ağır yaralanıb

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