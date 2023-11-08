Полковник МО Украины: Азербайджан восстановил историческую справедливость

Азербайджан показал наглядный пример борьбы за независимость, территориальную целостность. Правда, после Первой Карабахской войны были проблемы. Азербайджанское государство, президент сделали правильные выводы. Приоритет был отдан подготовке Вооруженных с

Азербайджан показал наглядный пример борьбы за независимость, территориальную целостность. Правда, после Первой Карабахской войны были проблемы. Азербайджанское государство, президент сделали правильные выводы. Приоритет был отдан подготовке военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, приобретению новой военной техники и вооружения, и победа была достигнута.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал полковник Минобороны Украины Владимир Лагута.

По его словам, Азербайджан всегда защищал свои национальные интересы:

"В результате он восстановил историческую справедливость. Да, это заняло много времени, ровно 30 лет. Да, в Азербайджане с трагедией столкнулись целые поколения, семьи. У многих были дома, родственники в Карабахе. Я видел видеокадры, на которых президент Азербайджана Ильхам Алиев поднимает государственный флаг Азербайджана на освобожденных территориях. Это источник гордости для азербайджанцев".

Лагута подчеркнул, что испытывает радость по поводу восстановления территориальной целостности Азербайджана:

"Это яркий пример того, как государство защищает свои национальные интересы. Азербайджан был в числе первых стран, желающих выйти из состава Советского Союза. Но после обретения независимости он столкнулся с кровопролитной войной. Мы хорошо помним Первую Карабахскую войну. В этой войне участвовали и украинцы. Поздравляю азербайджанский народ с восстановлением исторической справедливости. Это действительно большая победа для азербайджанского народа".