О нас

Полковник МО Украины: Азербайджан восстановил историческую справедливость

Полковник МО Украины: Азербайджан восстановил историческую справедливость Азербайджан показал наглядный пример борьбы за независимость, территориальную целостность. Правда, после Первой Карабахской войны были проблемы. Азербайджанское государство, президент сделали правильные выводы. Приоритет был отдан подготовке Вооруженных с
Карабах
8 ноября 2023 г. 15:25
Полковник МО Украины: Азербайджан восстановил историческую справедливость

Азербайджан показал наглядный пример борьбы за независимость, территориальную целостность. Правда, после Первой Карабахской войны были проблемы. Азербайджанское государство, президент сделали правильные выводы. Приоритет был отдан подготовке военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, приобретению новой военной техники и вооружения, и победа была достигнута.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал полковник Минобороны Украины Владимир Лагута.

По его словам, Азербайджан всегда защищал свои национальные интересы:

"В результате он восстановил историческую справедливость. Да, это заняло много времени, ровно 30 лет. Да, в Азербайджане с трагедией столкнулись целые поколения, семьи. У многих были дома, родственники в Карабахе. Я видел видеокадры, на которых президент Азербайджана Ильхам Алиев поднимает государственный флаг Азербайджана на освобожденных территориях. Это источник гордости для азербайджанцев".

Лагута подчеркнул, что испытывает радость по поводу восстановления территориальной целостности Азербайджана:

"Это яркий пример того, как государство защищает свои национальные интересы. Азербайджан был в числе первых стран, желающих выйти из состава Советского Союза. Но после обретения независимости он столкнулся с кровопролитной войной. Мы хорошо помним Первую Карабахскую войну. В этой войне участвовали и украинцы. Поздравляю азербайджанский народ с восстановлением исторической справедливости. Это действительно большая победа для азербайджанского народа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Colonel of Ukrainian army: Azerbaijan has restored historical justice
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN polkovniki: "Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa edib"

Другие новости из категории

Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это
Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это
8 ноября 2023 г. 12:47
Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны
Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны
8 ноября 2023 г. 12:19
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди осмотрели Крепостные стены в Шуше и ее окрестности
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели Крепостные стены в Шуше и ее окрестности
7 ноября 2023 г. 19:40
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
7 ноября 2023 г. 15:43
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Завершился визит международных путешественников на освобожденные территории Азербайджана
Завершился визит международных путешественников на освобожденные территории Азербайджана
6 ноября 2023 г. 14:45
Путешественница из Венгрии: Важно как можно быстрее решить минную проблему в Карабахе
Путешественница из Венгрии: Важно как можно быстрее решить минную проблему в Карабахе
6 ноября 2023 г. 14:01
Путешественник из Косово: Помощь международного сообщества ускорит процесс разминирования Карабаха
Путешественник из Косово: Помощь международного сообщества ускорит процесс разминирования Карабаха
6 ноября 2023 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi