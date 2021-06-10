Политолог: Лавров четко дал понять, что статус Карабаха как политический вопрос исчерпан

Глава МИД России Сергей Лавров чётко дал понять, что сейчас вопрос статуса Карабаха не стоит на в повестке

Глава МИД России Сергей Лавров чётко дал понять, что сейчас вопрос статуса Карабаха не стоит на в повестке.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

“Россия услышала мнение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Карабах - это Азербайджан, и я считаю что в дальнейшем, если и можно будет говорит о некоем статусе, то только в составе Азербайджана и никак более”, - отметил эксперт.

По мнению Е.Михайлова, вопрос касательно статуса исчерпан.

“Сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров не нагнетает обстановку прямыми утверждениями. Он, как дипломат, четко даёт понять армянской стороне, что статус Карабаха фактически как политический вопрос исчерпан, и он может быть рассмотрен только в контексте условий Азербайджана”, - добавил политолог.