Политолог: Армения находит причины не брать на себя обязательства

Политика увиливания от ответственности является основной линией армянской внешней политики последних лет: всякий раз когда нужно брать на себя обязательства, Армения находит причины этого не делать.

Политика увиливания от ответственности является основной линией армянской внешней политики последних лет: всякий раз когда нужно брать на себя обязательства, Армения находит причины этого не делать.

Об этом Report сказал политолог Ильгар Велизаде.

"Однако эта политика бесперспективна, потому что реалии региона вынуждают Пашиняна соглашаться с нынешней региональной повесткой и действовать на ее основании", - сказал он, добавив, что Пашинян лавирует и пытается искать удобную для себя площадку.

Так, по словам политолога, Брюссельская площадка ни к чему не обязывает и на ней можно делать любые заявления, поэтому для Пашиняна "Брюссельская площадка была бы удобнее, чем Сочинская, на которой есть конкретные предложения, и повестка с которыми надо либо согласиться, либо их отвергнуть, что является большой политической ответственностью, которую он на себя брать не собирается".

"Лавирование между западом и Россией - не новая политика для Армении", - сказал политолог, отметив, что реалии вынуждают действовать в рамках тех политико-правовых обязательств, которые Армения имеет перед ЕАЭС и ОДКБ.

Он также отметил, что стране нужно как-то участвовать в вопросах делимитации и демаркации, разблокирования транспортных путей сообщения: "Пресс конференция Пашиняна показывает, что поля для маневров у них нет, а реальное участие должно определяться конкретными шагами, которые в ближайшее время также последуют, поскольку Армения взяла на себя обязательства в рамках трехстороннего соглашения 2020 года и совместных договоренностей этого года".

Политолог также выразил надежду, что в 26 ноября в ходе встречи в Сочи будут приняты "далеко идущие обязательства, которые зафиксируют нынешнее положение дел и будут определять дальнейший ход развития политических и экономических процессов в регионе".

"Армения должна подключиться и быть активным игроком", - заключил он.