Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября

26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России

26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщили в Кремле.

В ходе встречи будет обсуждена реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года.

Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

Также особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

В пресс-службе Кремля также отметили, что Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном.