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Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября

Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября 26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России
Карабах
23 ноября 2021 г. 16:25
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
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26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщили в Кремле.

В ходе встречи будет обсуждена реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года.

Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

Также особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

В пресс-службе Кремля также отметили, что Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian and Armenian leaders to meet in Sochi on November 26
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri noyabrın 26-da Soçidə görüşəcək

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