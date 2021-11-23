Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября

26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщили в Кремле.
В ходе встречи будет обсуждена реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года.
Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.
Также особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
В пресс-службе Кремля также отметили, что Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном.