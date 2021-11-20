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Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении

Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении "Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. В частности, азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках Бр
Внешняя политика
20 ноября 2021 г. 14:41
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении

"Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. В частности, азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках Брюссельского саммита".

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель 19 ноября провел телефонные переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Совета ЕС выступил с предложением организовать встречу лидеров двух стран в рамках саммита "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря этого года в Брюсселе.

"Позиция Азербайджана в реалиях постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой нашего государства, в том числе на международных платформах. В этой связи мы считаем, что Брюссельский саммит и запланированная встреча создадут дополнительные возможности".

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Версия на английском языке Azerbaijani President Ilham Aliyev to meet with Armenian PM in Brussels - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Ermənistanın Baş naziri ilə görüşəcək - RƏSMİ

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