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Погибшие в Лачине военные будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте

Погибшие в Лачине военные будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте Военнослужащие Азербайджанской армии, погибшие в Лачинском районе, будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.
Карабах
29 июня 2021 г. 15:46
Погибшие в Лачине военные будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте

Военнослужащие Азербайджанской армии, погибшие в Лачинском районе, будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.

В Исполнительной власти города Сумгайыта информацию информагентству Report подтвердили.

Погибшие в дорожно-транспортном происшествии военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу будут похоронены сегодня на Аллее шехидов в Сумгайыте.

28 июня в дневные часы на территории Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате падения военного грузовика марки "КамАЗ" в овраг, погибли военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии - младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Laçında həlak olan hərbçilər Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək

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