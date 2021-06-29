Погибшие в Лачине военные будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте

Военнослужащие Азербайджанской армии, погибшие в Лачинском районе, будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.

Военнослужащие Азербайджанской армии, погибшие в Лачинском районе, будут похоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.

В Исполнительной власти города Сумгайыта информацию информагентству Report подтвердили.

Погибшие в дорожно-транспортном происшествии военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу будут похоронены сегодня на Аллее шехидов в Сумгайыте.

28 июня в дневные часы на территории Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате падения военного грузовика марки "КамАЗ" в овраг, погибли военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии - младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.