Погашены долги участников Отечественной войны на сумму около 2 млн манатов

До сих пор в фонде было накоплено 30 438 901,64 манатов, из которых 14 384 996,29 потрачено, на балансе осталось 16 053 905,35 манатов

Названы направления, по которым расходуются средства, поступившие в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов ("YAŞAT").

Как передает Report, средства были потрачены в соответствии с распределением по расходным статьям и распределением расходов по подвидам выплат.

Из 4 882 взятых под обязательства лиц 3 058 была оказана поддержка, на что потрачено 14 384 996,29 манатов.

Из средств Фонда на улучшение жилищных условий было потрачено 11 493 302,00 манатов, погашение долговых обязательств - 1 962 312,35 манатов, выплату медицинских расходов - 1 030 168,14 манатов, расходы на образование - 51 305,54 манатов.

Что касается расходов по подвидам выплат, на ремонт жилья было израсходовано 8 591 678,00, банковские долги - 1 902 872,56, операции и больничные расходы - 84 343,82, расходы на лечение - 780 312,31, небанковские долги - 59 439,79, оплату образования - 49 304,54, установление системы отопления - 8 008 манатов и др.

До сих пор в фонде было накоплено 30 438 901,64 манатов, из которых 14 384 996,29 потрачено, на балансе осталось 16 053 905,35 манатов.