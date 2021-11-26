О нас
Report Georgia
Аудио новости

Песков: После встречи Путина и Алиева она пройдет в трехстороннем формате

Песков: После встречи Путина и Алиева она пройдет в трехстороннем формате Президент России Владимир Путин в Сочи проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Карабах
26 ноября 2021 г. 15:55
Песков: После встречи Путина и Алиева она пройдет в трехстороннем формате
Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин в Сочи проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По ее завершению будем ожидать встречу Путина, Алиева и Пашиняна. После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном. То есть состоятся две двусторонние встречи у Путина и одна трехсторонняя", - сказал Песков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Putin-Aliyev meeting to be followed by tripartite meeting, Peskov says

Экслюзивные новости

Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi