Песков: После встречи Путина и Алиева она пройдет в трехстороннем формате

Президент России Владимир Путин в Сочи проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент России Владимир Путин в Сочи проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По ее завершению будем ожидать встречу Путина, Алиева и Пашиняна. После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном. То есть состоятся две двусторонние встречи у Путина и одна трехсторонняя", - сказал Песков.