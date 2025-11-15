Переселившимся в село Хыдырлы 50 семьям вручены ключи от квартир
Карабах
- 15 ноября, 2025
- 15:04
Прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района жителям вручены ключи от новых квартир.
Как сообщает Report, на данном этапе в село переселены 50 семей (219 человек).
Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Отметим, что семьи бывших вынужденных переселенцев выехали в Хыдырлы сегодня утром.
