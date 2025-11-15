Ağdamın Xıdırlı kəndinə yola salınan köç karvanı çatıb, açarlar təqdim edilib
Qarabağ
- 15 noyabr, 2025
- 14:17
Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə yola salınan köç karvanı çatıb.
"Report" xəbər verir ki, köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə kəndə 50 ailə - 219 nəfər köçürülüb.
Qeyd edək ki, köç karvanı bu gün səhər yola salınıb.
Son xəbərlər
14:34
Xayotjon İbrahimov: Bir sıra ölkələr Mərkəzi Asiya-Azərbaycan yaşıl enerji dəhlizində iştiraka maraq göstərirXarici siyasət
14:25
Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi artıbSənaye
14:25
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
14:22
"Barselona" iki müdafiəçini transfer etmək istəyirFutbol
14:20
Hikmət Hacıyev Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübXarici siyasət
14:17
Foto
Ağdamın Xıdırlı kəndinə yola salınan köç karvanı çatıb, açarlar təqdim edilibQarabağ
14:07
İndoneziyada sürüşmə nəticəsində altı nəfər ölübDigər ölkələr
13:59
Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi dünya çempionatında iştirak edəcəkFərdi
13:59