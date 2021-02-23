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Пакистанский министр: Резня в Ходжалы - преступление против человечества

Пакистанский министр: Резня в Ходжалы - преступление против человечества Резолюции ООН в пользу мусульманских стран не соблюдаются
Карабах
23 февраля 2021 г. 13:11
Пакистанский министр: Резня в Ходжалы - преступление против человечества

Посольство Азербайджана в Пакистане совместно с одним из специализированных мозговых центров этой страны - Исламабадским институтом по разрешению конфликтов организовало семинар, посвященный 29-й годовщине Ходжалинского геноцида "Бомбардировки, резня, геноциды. Преступления против человечества".

Как сообщили Report в посольстве, на семинаре "Бомбардировки, резня, геноциды. Преступления против человечества", который в качестве почетного гостя посетил федеральный министр Пакистана, председатель парламентского комитета по вопросам Кашмира в Национальной ассамблее Шахрияр Африди, принимали участие исполнительный директор Исламабадского института по разрешению конфликтов Сабах Аслам, аналитик по обороне, генерал-лейтенант запаса Амжад Шоаиб, доктор Салма Малик - профессор по оборонным и стратегическим исследованиям Университета Кайде-Азам, ряд пакистанских депутатов, дипломаты, молодежь и студенты университетов, представители средств массовой информации и общественности.

Сначала были исполнены государственные гимны обеих стран, память жертв геноцида почтена минутой молчания, показан документальный фильм, подготовленный при поддержке Фонда Гейдара Алиева в связи с Ходжалинским геноцидом, после чего семинар вступительным словом открыл Сабах Аслам, проинформировавший гостей о последствиях Ходжалинского геноцида.

О Ходжалинском геноциде также рассказал посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде. В своем выступлении он процитировал слова общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что Ходжалинская трагедия является продолжением и самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, которую армянские шовинисты и националисты проводили против азербайджанцев на протяжении почти 200 лет.

Почетный гость мероприятия Шахрияр Африди, подчеркнув, что в этом году отмечается 29-я годовщина Ходжалинского геноцида, заявил, что резня, совершенная армянами против гражданского населения, является преступлением против человечества. Федеральный министр осудил эти преступления против человечности в Ходжалы, Кашмире, а также во всем мире, отметив, что резолюции ООН в пользу мусульманских стран не соблюдаются, и выразил сожаление, что международные организации подходят ко многим вопросам с призмы двойных стандартов.

Семинар был с интересом встречен пакистанской общественностью, широко освещен ведущими пакистанскими телеканалами и другими средствами массовой информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanlı nazir: "Ermənilərin Xocalıda mülki əhaliyə qarşı törətdiyi qətliam bəşəriyyətə qarşı cinayətdir"

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