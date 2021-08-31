Тейс: Аэропорт в Физули имеет огромный потенциал для экономического развития региона

Быстрое и качественное строительство международного аэропорта в Физулинском районе демонстрирует стратегическую направленность Баку на всестороннее развитие освобожденных регионов.

Быстрое и качественное строительство международного аэропорта в Физулинском районе демонстрирует стратегическую направленность Баку на всестороннее развитие освобожденных регионов.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, строительство по поручению Президента Ильхама Алиева в Физулинском районе за столь короткое время международного аэропорта, отвечающего самым современным стандартам, является беспрецедентным событием и еще раз демонстрирует масштабы восстановительных работ на освобожденных землях.

Строительство этого аэропорта было начато в этом году, его планируется сдать в эксплуатацию в сентябре.

По мнению эксперта, международный аэропорт имеет огромный потенциал для экономического развития региона и окажет влияние на развитие туризма.

Он отметил, что благодаря аэропорту у местных жителей также появится возможность посетить другие страны по доступным ценам: "Таким же образом местным бизнесам будет предоставлена возможность выводить свою продукцию на международный рынок".

Питер Тейс добавил, что Баку доказывает миру свою роль как надежного торгового партнера и создает условия для запуска прибыльных международных коммерческих проектов в регионе.

"Дорога Победы [дорога, строящаяся в направлении города Шуша] - артерия постоянно растущей экономики. Шуша станет крупным культурным центром, а ее богатое историческое наследие привлечет столько посетителей, что сделает ее самой привлекательной жемчужиной на карте туристических направлений Европы", - подчеркнул политолог.

Чичек Мамедова