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Тейс: Аэропорт в Физули имеет огромный потенциал для экономического развития региона

Тейс: Аэропорт в Физули имеет огромный потенциал для экономического развития региона Быстрое и качественное строительство международного аэропорта в Физулинском районе демонстрирует стратегическую направленность Баку на всестороннее развитие освобожденных регионов.
Карабах
31 августа 2021 г. 11:01
Тейс: Аэропорт в Физули имеет огромный потенциал для экономического развития региона
Питер Тейс

Быстрое и качественное строительство международного аэропорта в Физулинском районе демонстрирует стратегическую направленность Баку на всестороннее развитие освобожденных регионов.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, строительство по поручению Президента Ильхама Алиева в Физулинском районе за столь короткое время международного аэропорта, отвечающего самым современным стандартам, является беспрецедентным событием и еще раз демонстрирует масштабы восстановительных работ на освобожденных землях.

Строительство этого аэропорта было начато в этом году, его планируется сдать в эксплуатацию в сентябре.

По мнению эксперта, международный аэропорт имеет огромный потенциал для экономического развития региона и окажет влияние на развитие туризма.

Он отметил, что благодаря аэропорту у местных жителей также появится возможность посетить другие страны по доступным ценам: "Таким же образом местным бизнесам будет предоставлена возможность выводить свою продукцию на международный рынок".

Питер Тейс добавил, что Баку доказывает миру свою роль как надежного торгового партнера и создает условия для запуска прибыльных международных коммерческих проектов в регионе.

"Дорога Победы [дорога, строящаяся в направлении города Шуша] - артерия постоянно растущей экономики. Шуша станет крупным культурным центром, а ее богатое историческое наследие привлечет столько посетителей, что сделает ее самой привлекательной жемчужиной на карте туристических направлений Европы", - подчеркнул политолог.

Чичек Мамедова

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Версия на азербайджанском языке Piter Teys: "Füzuli hava limanı regionun iqtisadi inkişafı üçün böyük potensiala malikdir"
Версия на английском языке International Airport in Fuzuli has tremendous importance in region's economic development, Tase says

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