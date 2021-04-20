Останки погибших азербайджанских солдатов переданы семьям

Останки шехидов Тебриза Джафарова и Галасы Керимли переданы родственникам

В связи с расследованием факта пропажи военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана Джафарова Тебриза Ильгар оглу и Керимли Галасы Муслим оглу в качестве свидетелей были допрошены военнослужащие, принимавшие участие в боях вместе с ними.

В ходе проверки показаний на месте сотрудниками Военной прокуратуры возле села Талыш Тертерского района было обнаружено тело предположительно принадлежащее Джафарову, а возле села Дашалты Шушинского района найдено тело предположительно принадлежащее Керимли.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что путем взятия образцов ДНК и проведения соответствующих экспертиз было установлено, что останки принадлежат шехидам Тебризу Джафарову и Галасы Керимли, и они переданы родственникам.