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Останки погибших азербайджанских солдатов переданы семьям

Останки погибших азербайджанских солдатов переданы семьям Останки шехидов Тебриза Джафарова и Галасы Керимли переданы родственникам
Карабах
20 апреля 2021 г. 18:06
Останки погибших азербайджанских солдатов переданы семьям

В связи с расследованием факта пропажи военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана Джафарова Тебриза Ильгар оглу и Керимли Галасы Муслим оглу в качестве свидетелей были допрошены военнослужащие, принимавшие участие в боях вместе с ними.

В ходе проверки показаний на месте сотрудниками Военной прокуратуры возле села Талыш Тертерского района было обнаружено тело предположительно принадлежащее Джафарову, а возле села Дашалты Шушинского района найдено тело предположительно принадлежащее Керимли.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что путем взятия образцов ДНК и проведения соответствующих экспертиз было установлено, что останки принадлежат шехидам Тебризу Джафарову и Галасы Керимли, и они переданы родственникам.

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Версия на азербайджанском языке Daşaltıda şəhid olan əsgərin nəşi ailəsinə təhvil verilib

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