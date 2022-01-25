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Операция "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”

Операция "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…” Минуло 30 лет со дня осуществления военной операции в Дашалты. Как сообщает Report, в связи с этим Министерством обороны была организована поездка группы представителей СМИ в освобожденное от оккупации село Дашалты города Шуша.
Карабах
25 января 2022 г. 18:08
Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”

Минуло 30 лет со дня военной операции в Дашалты. Как сообщает Report, в связи с этим Министерством обороны была организована поездка группы представителей СМИ в освобожденное от оккупации село Дашалты города Шуши.

Надо отметить, что неудача, постигшая наши войска в операции "Дашалты" в ходе Первой Карабахской войны, стала тяжелым психологическим потрясением для азербайджанского народа, серьезно повлияв на последующий ход событий.

Село Дашалты, как и другие наши территории, были освобождены от врага в ходе 44-дневной Отечественной войны. Мы отомстили за кровь наших шехидов, героически павших под Дашалты. Теперь при упоминании о нем перед глазами возникает образ победы нашей доблестной армии.

На мероприятии в память о героях "Дашалты" играл военный оркестр, были возложены венки. Отмечалось, что операция с целью освобождения села Дашалты в Шуше продолжалась с вечера 25-го до вечера 26-го января 1992 года. Сюда были брошены силы Шиховского батальона в 200 человек. Операцию возглавлял экс-министр обороны генерал-майор Таджеддин Мехтиев. Неблагоприятные погодные условия, плохая слаженность войск и раскрытие оперативной информации обернулись провалом операции.

В результате войска, вошедшие в Дашалты, попали в засаду армянских боевиков. Неся потери, другая часть войск вынужденно отступила. Азербайджанская армия потеряла 90 бойцов, а заместитель начальника разведывательного отдела Министерства обороны полковник-лейтенант Риад Ахмедов пропал без вести. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Армяне также понесли значительные потери, в ходе операции было уничтожено 80 вражеских бойцов.

В ходе мероприятия, приуроченного к 30-й годовщине операции "Дашалты", отмечалось, что в контрнаступлении Азербайджанской Армии 27 сентября 2020 года были освобождены наши земли, на протяжении почти 30 лет находившиеся под армянской оккупацией.

В 44-дневной Отечественной войне победоносная Азербайджанская Армия изгнала вражеские силы из Карабаха. Неся потери в живой силе и технике, армянские войска бежали с поля боя, не сумев что-либо противопоставить силе и мощи азербайджанского солдата. Операция "Дашалты" стала олицетворением мужества и героизма Азербайджанской Армии. Азербайджанский солдат, не колеблясь ни минуты, бросился в бой за родные земли, отомстив за кровь собратьев, павших в ходе Первой Карабахской войны.

Ветеран Отечественной войны капитан Ниджат Гаджиев поделился своими воспоминаниями об Отечественной войне. Он отметил, что участвовал в боях за Физули, Ходжавенд, Шушу и Дашалты.

"Я был тяжело ранен в боях за Дашалты. Наши войска бросились в наступление, сломив сопротивление противника. В 1992 году операция "Дашалты" провалилась ввиду отсутствия единого командования. В ходе Отечественной войны мы задались целью во что бы то ни стало освободить наши земли от оккупантов. Очистив Дашалты от врага, мы отомстили за наших героев, павших в ходе Первой Карабахской войны. В первый раз я получил ранение в ходе артиллерийского обстрела в боях за Дашалты, но продолжил биться с врагом. Второе ранение оказалось тяжелым. Товарищи вынесли меня с поля боя",- рассказал он.

Полковник-лейтенант Фируз Бадалов, занимавший пост начальника штаба Н-ской воинской части, поделился своими воспоминаниями об операции Дашалты в ходе Второй Карабахской войны: "3 ноября наши войска были сосредоточены в районе проведения операции. Мы разделились на три группы и заняли позиции. Была проведена предварительная разведка местности. В ночь с 3 на 4 ноября примерно в 03:00 мы начали движение по лесным тропам. У входа в село мы столкнулись с противником. Это произошло примерно в 6 утра. Туман заволок все вокруг, плохая видимость создавала определенные трудности. Враг был в недоумении, поскольку не ожидал увидеть нас в этом направлении. Наши войска стояли на расстоянии 100 метров от вражеских сил. Мы были на этом берегу реки Гаргарчай, а они - на том. Завязался ожесточенный бой. Побросав военную технику, враг бежал без оглядки. Разумеется, мы тоже понесли потери. Это была трудная операция. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеления ветеранам".

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşaltı cəngavərləri danışır: “Düşmənin bizim gəlişimizdən xəbəri olmadı”
Версия на английском языке ФотоDashalti fighters: Enemy was unaware of our arrival

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