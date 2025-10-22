Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона

    Карабах
    • 22 октября, 2025
    • 11:32
    Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона

    Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона, он будет процветающим в скором времени.

    Как передает Report, об этом заявил путешественник из Германии Оливер Кемпкен.

    Новость дополняется

    Oliver Kempken: Qarabağın bərpa tempi regionun böyük perspektivlərindən xəbər verir

