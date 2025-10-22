İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Oliver Kempken: Qarabağın bərpa tempi regionun böyük perspektivlərindən xəbər verir

    Qarabağ
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:44
    Oliver Kempken: Qarabağın bərpa tempi regionun böyük perspektivlərindən xəbər verir

    Qarabağın bərpa tempi regionun böyük perspektivlərindən xəbər verir, o, tezliklə çiçəklənəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniyadan olan səyyah Oliver Kempken deyib.

    Səyyahın sözlərinə görə, bu, onun Azərbaycana ilk səfəri deyil və ölkənin inkişaf tempi onu heyrətləndirir.

    "Mən 2017-ci ildə Azərbaycanda olmuşam və deməliyəm ki, ölkə məni heyrətləndirməyə davam edir, xüsusən də bu gün gördüklərimlə", - O.Kempken qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, Azərbaycanda MDB-nin digər ölkələrindən fərqli xüsusi atmosfer hiss olunur: "Burada tamamilə fərqli enerji var - müasir, Avropa enerjisi. İnsanlar çox savadlı, səmimi və mehribandır".

    Qonaq Qarabağın gələcək inkişafına və populyarlaşmasına ümidvar olduğunu deyib.

    "Əminəm ki, tezliklə bu bölgə xüsusilə keçdiyi bütün sınaqlardan sonra çiçəklənəcək. Azərbaycan xalqını və ölkə rəhbərliyini təbrik edirəm - fantastik iş görülüb. Buraya yenidən qayıtmaq fürsətini səbirsizliklə gözləyirəm", - o əlavə edib.

    Almaniya səyyah Qarabağ
    Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона
    Oliver Kempken: Pace of Karabakh's reconstruction reflects region's great potential

    Son xəbərlər

    12:44

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    12:43

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyəcək

    Futbol
    12:43

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    12:40

    Azərbaycan Latviya, Estoniya və Finlandiya ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

    Biznes
    12:40

    Birlik nümayəndəsi: Gənclərin Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə cəlb edilməsi çox vacibdir

    Daxili siyasət
    12:39

    Nazir: Estoniya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    12:38
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Hərbi
    12:38

    Nazir: Qazaxıstan taxılının Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana daşınmasına icazə mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:35

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Müdafiədə bəzi dəyişikliklər edəcəyik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti