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ОИС: Даже по отношению к мертвым армяне проявляют вандализм

ОИС: Даже по отношению к мертвым армяне проявляют вандализм Мы видели разрушенные могилы
Карабах
8 апреля 2021 г. 12:06
ОИС: Даже по отношению к мертвым армяне проявляют вандализм
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"Еще в 2016 году ОИС была сформирована контактная группа в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Но мы только сейчас получили возможность посетить освобожденные территории, воочию увидели совершенный армянами вандализм. Все села были стерты с лица земли. Нашему взору предстала печальная, удручающая картина".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил помощник генерального секретаря по экономическим вопросам Ахмед Кавеса Сенгендо.

"Армяне содержали в мечетях свиней и коров. Мы видели разрушенные могилы. Все это говорит о том, что не только к живым, но даже по отношению к мертвым армяне проявляют вандализм", - отметил он.

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Версия на английском языке OIC Assistant Secretary: We will continue to support Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İƏT üzvü: “Ermənistan təkcə canlılara deyil, həm də ölülərə qarşı vandallıq edib”

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