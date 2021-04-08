ОИС: Даже по отношению к мертвым армяне проявляют вандализм

Мы видели разрушенные могилы

"Еще в 2016 году ОИС была сформирована контактная группа в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Но мы только сейчас получили возможность посетить освобожденные территории, воочию увидели совершенный армянами вандализм. Все села были стерты с лица земли. Нашему взору предстала печальная, удручающая картина".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил помощник генерального секретаря по экономическим вопросам Ахмед Кавеса Сенгендо.

"Армяне содержали в мечетях свиней и коров. Мы видели разрушенные могилы. Все это говорит о том, что не только к живым, но даже по отношению к мертвым армяне проявляют вандализм", - отметил он.