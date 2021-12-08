ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению провести делимитацию и демаркацию границ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан поддерживают возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан поддерживают возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Страны-сопредседатели призывают стороны продолжить диалог на уровне министров иностранных дел, начало которому было положено на встречах, состоявшихся в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже, а также продолжить контакты на уровне глав государств для содействия установлению прочному миру в регионе.

ОБСЕ призывает конструктивно работать над решением проблемных вопросов, таких как делимитация и демаркация границ, восстановление экономических и транспортных связей.

Сопредседатели заявляют о своей решительной поддержке деятельности Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) в регионе.