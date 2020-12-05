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Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”

Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан” ОАО "Азерэнержи” распространило информацию об электростанции "Суговушан".
Карабах
5 декабря 2020 г. 13:48
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”

ОАО "Азерэнержи” распространило информацию об электростанции "Суговушан".

Как сообщили Report в ОАО, в Суговушане расположены две малые гидроэлектростанции - “Суговушан-1” и “Суговушан-2” общей мощностью 7,8 мегаватт.

Мощность одной из них составляет 4,8 МВт, а мощность другой - 3 МВт. Армянские агрессоры нанесли ущерб обеим ГЭС, разобрали и увезли детали, а остальное разрушили. Тем не менее, ремонт станций возможен. Подсчитан ущерб и проведены проектные работы по восстановлению ГЭС. Согласно проекту, восстановительные работы будут проведены в течение 3 месяцев, после чего электростанции будут введены в эксплуатацию".

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Версия на азербайджанском языке “Suqovuşan” elektrik stansiyalarından görüntülər

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