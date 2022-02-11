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НПО Азербайджана призвали ООН принять меры против сепаратистских высказываний армянских сотрудников

НПО Азербайджана призвали ООН принять меры против сепаратистских высказываний армянских сотрудников Ряд неправительственных организаций Азербайджана обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с фанатизмом, дискриминацией и заявлениями, способствующими разжиганию ненависти, армянских сотрудников Программы развития ООН (ПРООН).
Карабах
11 февраля 2022 г. 13:12
НПО Азербайджана призвали ООН принять меры против сепаратистских высказываний армянских сотрудников

Ряд неправительственных организаций Азербайджана обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с фанатизмом, дискриминацией и заявлениями, способствующими разжиганию ненависти, армянских сотрудников Программы развития ООН (ПРООН).

Как передает Report, авторы обращения отметили, что подобное поведение не соответствует нормам и принципам ООН, призвав показать, что организация уважает свои собственные принципы и готова принять меры против тех, кто этого не делает.

"Мы имеем в виду группу армянских сотрудников Программы развития ООН – Армена Григоряна, Нарине Саакян, Мэри Тавукджян и Степана Маргаряна, которые превратили свои социальные страницы в платформу ненависти, клевещущую и оскорбляющую не только Азербайджан, но и все тюркские народы и открыто пропагандирующую сепаратизм. Это люди, которые злоупотребляли флагом ООН и своим статусом сотрудников ООН, чтобы нападать на турок и азербайджанцев, нашу страну и нашего президента. Это люди, которые решили, что могут игнорировать все основные принципы и этические нормы международных государственных служащих. Их поведение противоречит принципам и идеалам Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Они также выразили возмущение тому, что ПРООН не смогла принять меры по пресечению их возмутительного поведения, несмотря на многочисленные предупреждения и призывы: " Более того, некоторые из этих сотрудников получили повышение и в настоящее время “служат миру и развитию”".

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