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Найдены останки еще трех военнослужащих, пропавших без вести в Отечественную войну

Найдены останки еще трех военнослужащих, пропавших без вести в Отечественную войну Найдены останки еще трех военнослужащих Азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.
Карабах
3 июня 2021 г. 10:52
Найдены останки еще трех военнослужащих, пропавших без вести в Отечественную войну
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Найдены останки еще трех военнослужащих Азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.

Как передает Report, стало известно, что житель села Сеидлер Кельбаджарского района Эльданиз Вердиев и жители Гянджи Эльвин Мустафаев и Орхан Юсубов стали шехидами.

Э.Вердиев будет похоронен на Аллее шехидов в Гёйгельском районе, остальные два шехида – в городе Гяндже.

Житель села Сеидлер Кельбаджарского района Вердиев Эльданиз Рабиль оглу родился 4 октября 1999 года. Служил в качестве солдата-срехсрочника Азербайджанской армии, в первые дни Отечественной войны пропал без вести при боях в направлении горы Муров.

Мустафаев Эльвин Фахреддин оглу родился 14 марта 1992 года. Служил в качестве солдата-срехсрочника Азербайджанской армии.
Был женат, имел трех детей.

Юсубов Орхан Аллахверди оглу родился 19 января 1992 года в Гяндже. Он участвовал в боях за освобождение азербайджанскими вооруженными силами территорий, оккупированных Арменией, с 27 сентября 2020 года. В первые дни военных действий он поддерживал связь со своей семьей. O.Юсубов пропал без вести в боях за освобождение Муровдага.
В настоящее время 11 военнослужащих считаются пропавшими без вести в Отечественной войне.

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