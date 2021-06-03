Найдены останки еще трех военнослужащих, пропавших без вести в Отечественную войну

Найдены останки еще трех военнослужащих Азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.

Найдены останки еще трех военнослужащих Азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.

Как передает Report, стало известно, что житель села Сеидлер Кельбаджарского района Эльданиз Вердиев и жители Гянджи Эльвин Мустафаев и Орхан Юсубов стали шехидами.

Э.Вердиев будет похоронен на Аллее шехидов в Гёйгельском районе, остальные два шехида – в городе Гяндже.

Житель села Сеидлер Кельбаджарского района Вердиев Эльданиз Рабиль оглу родился 4 октября 1999 года. Служил в качестве солдата-срехсрочника Азербайджанской армии, в первые дни Отечественной войны пропал без вести при боях в направлении горы Муров.

Мустафаев Эльвин Фахреддин оглу родился 14 марта 1992 года. Служил в качестве солдата-срехсрочника Азербайджанской армии.

Был женат, имел трех детей.

Юсубов Орхан Аллахверди оглу родился 19 января 1992 года в Гяндже. Он участвовал в боях за освобождение азербайджанскими вооруженными силами территорий, оккупированных Арменией, с 27 сентября 2020 года. В первые дни военных действий он поддерживал связь со своей семьей. O.Юсубов пропал без вести в боях за освобождение Муровдага.

В настоящее время 11 военнослужащих считаются пропавшими без вести в Отечественной войне.