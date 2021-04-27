Найдено тело военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны

После церемонии прощания он будет похоронен на сельском кладбище

Найдены останки еще одного военнослужащего Азербайджанской армии, пропавшего без вести во время Отечественной войны.

Как сообщает Report, военнослужащий сверхсрочной действительной службы Алекпер Аловсат оглы Мусаев, пропавший без вести с первых дней войны, пал шехидом в боях за свободу наших земель.

Тело шехида будет доставлено в село Моллалы Джалилабадского района и после церемонии прощания он будет похоронен на сельском кладбище.

А.Мусаев родился 16 июня 1999 года в селе Моллалы Джалилабадского района. В первые дни Отечественной войны связь с ним была прервана, и никакой информации о нем получить не удалось.